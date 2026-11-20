Un total de 7,810 funcionarios del Órgano Judicial recibirán una gratificación navideña de B/.500, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) refrendara la planilla adicional correspondiente a este beneficio. El desembolso aprobado asciende a B/.3,905,000, según el registro administrativo del trámite.

El refrendo se completó el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 3:53 p.m., y el documento fue remitido nuevamente al Órgano Judicial a las 3:55 p.m. para continuar con las gestiones administrativas correspondientes al pago.

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¿Cuándo pagarán el bono navideño 2026 a los funcionarios del Órgano Judicial?

Aunque el trámite recibió el refrendo de la Contraloría, todavía no se ha informado una fecha exacta para la entrega del bono navideño a los funcionarios beneficiarios.

La institución podrá continuar con el proceso de pago mediante transferencias bancarias (ACH) o cheques, según los procedimientos administrativos correspondientes.

El beneficio está contemplado en el Acuerdo N.° 399 del 20 de julio de 2023, y su desembolso corresponde a la Planilla N.° 1576, denominada Gratificación 2026.

Detalles del bono navideño aprobado por Contraloría

La planilla ingresó a la Contraloría el 29 de octubre y completó su revisión el 19 de noviembre, sin registrar devoluciones para subsanar documentación.

Con esta aprobación, el Órgano Judicial puede avanzar en las gestiones necesarias para efectuar el desembolso de la gratificación correspondiente a 2026.