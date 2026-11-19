La estudiante Stacey Bernal , del IPTA Alto de Piedra, en Veraguas, se convirtió en la ganadora del II Concurso Nacional de Oratoria en Inglés 2026, gracias a su argumentación, seguridad escénica y fluidez en el idioma. La joven, quien aspira a estudiar astrofísica, destacó entre 16 finalistas de las distintas regiones educativas de Panamá.

“A pesar de los nervios, me concentré y dije: nada me impedirá que diga mi presentación. Le dedico este triunfo a la escuela, a mi madre y mis hermanas”, expresó Bernal tras obtener el primer lugar.

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¿Quiénes ganaron el Concurso Nacional de Oratoria en Inglés 2026?

La gran final se celebró en el Domo de la Universidad de Panamá, donde los participantes desarrollaron sus presentaciones bajo el lema «La inteligencia artificial y el futuro en la toma de decisiones de los seres humanos».

Los tres primeros lugares fueron:

Primer lugar: Stacey Bernal, del IPTA Alto de Piedra, región educativa de Veraguas.

Segundo lugar: Ariadna Espinosa, del Instituto David, región educativa de Chiriquí.

Tercer lugar: Arjen Smith, del Colegio Rogelio Josué Ibarra, región educativa de Bocas del Toro.

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, destacó el talento de los participantes y señaló que el jurado enfrentó dificultades para seleccionar a los ganadores debido al nivel demostrado durante la competencia.

Stacey Bernal, del IPTA Alto de Piedra, de Veraguas, ganó el II Concurso Nacional de Oratoria en Inglés 2026. Su argumentación, seguridad escénica y fluidez destacaron entre 16 finalistas de todo el país.#SomosMeduca #GobiernoNacional pic.twitter.com/uV189wf5gt — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) November 19, 2026

Ganadores reciben premios y viaje académico a Estados Unidos

Los ganadores recibieron computadoras portátiles con sus respectivas mochilas y otros dispositivos electrónicos.

Además, la Embajada de Estados Unidos otorgó a los 16 finalistas una gira académica de una semana en Florida State University, en Estados Unidos.

La evaluación estuvo a cargo de representantes académicos, diplomáticos y especialistas en lenguas extranjeras y tecnología, quienes calificaron aspectos como:

Contenido y argumentación

Expresión oral y claridad

Lenguaje corporal

Manejo del tiempo

El concurso es organizado por la Dirección Nacional de Enseñanza de Lengua Extranjera del Ministerio de Educación (Meduca), con el objetivo de fortalecer el dominio del inglés, el pensamiento innovador y el liderazgo juvenil entre los estudiantes panameños.