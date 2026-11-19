La Policía Nacional de Panamá informó sobre la aplicación de sanciones a dos conductores por incumplir disposiciones de tránsito. Uno de los casos corresponde a un conductor de transporte público multado por utilizar vestimenta inadecuada, mientras que el segundo involucra al conductor de un vehículo sedán que transportaba carga no apropiada para ese tipo de automóvil.
¿Por qué fueron multados los dos conductores en Panamá?
De acuerdo con la información divulgada por la Policía Nacional, las infracciones corresponden a las siguientes situaciones:
-
Conductor de transporte público: sancionado por utilizar vestimenta inadecuada mientras conducía.
Conductor de vehículo sedán: multado por transportar carga que no correspondía al tipo de automóvil.