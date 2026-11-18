El uso de vehículos de alquiler, taxis y plataformas de transporte en actividades delictivas mantiene la atención de las autoridades. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se refirió a estas modalidades y señaló la importancia de fortalecer la coordinación con las instituciones encargadas de regular estos servicios.

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¿Cómo se utilizan los vehículos de alquiler para cometer delitos?

Fernández explicó que la Policía Nacional ha dado seguimiento a diferentes vehículos y modalidades de alquiler que podrían estar vinculados a hechos delictivos.

Indicó que se han realizado investigaciones sobre los tipos de automóviles utilizados y que la información recopilada ha sido entregada a las autoridades correspondientes para continuar con los procesos.

El director policial también señaló que la regulación de estas actividades requiere la participación de otras instituciones, entre ellas el Ministerio de Comercio e Industrias y las autoridades de tránsito, debido a la proliferación de plataformas y servicios de alquiler de vehículos por hora.

El director de la @policiadepanama, Jaime Fernández, dijo que están dando seguimiento a una nueva modalidad en la que delincuentes están alquilando taxis por horas para cometer delitos y han abordado el tema con la ATTT y el MICI: “esto es algo que ya veníamos dando seguimiento… pic.twitter.com/JpOGRSbyrl — Telemetro Reporta (@TReporta) November 18, 2026

Piden coordinación entre las instituciones

El jefe policial destacó que la Policía Nacional no puede controlar por sí sola todas estas modalidades, por lo que considera necesaria la intervención de las entidades que tienen competencia sobre las autorizaciones y supervisión de estos servicios.

Estas declaraciones se producen en medio de las investigaciones por el ataque contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, ocurrido el pasado 14 de noviembre, en el que presuntamente se utilizó un taxi alquilado.

Las autoridades mantienen el seguimiento a estas modalidades y buscan que las instituciones competentes refuercen los controles para evitar que los servicios de transporte y alquiler de vehículos sean utilizados para cometer delitos.