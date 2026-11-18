Los estudiantes que buscan qué carrera universitaria estudiar en Panamá cuentan con una nueva herramienta gratuita para explorar sus opciones académicas. La Fundación Tu Carrera lanzó este miércoles 18 de noviembre el Explorador de Carreras de Panamá, una plataforma que reúne información sobre más de 570 carreras ofrecidas por 27 instituciones de educación superior públicas y particulares del país.

El portal, disponible en tucarrerapty.org , permite consultar información académica y acceder a una prueba gratuita de orientación vocacional para ayudar a los jóvenes a identificar sus intereses y fortalezas antes de elegir una profesión.

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¿Cómo consultar las carreras universitarias y realizar la prueba vocacional gratuita?

La plataforma ofrece fichas informativas de cada carrera universitaria, que incluyen:

Perfil del egresado: conocimientos y habilidades que se desarrollan durante la formación.

Campo laboral: áreas en las que pueden desempeñarse los profesionales.

Requisitos de ingreso: condiciones establecidas por cada institución.

Contactos de admisión: información para consultar directamente con las universidades.

Según la fundación, los datos fueron verificados mediante fuentes oficiales de las instituciones educativas.

Además, los estudiantes pueden acceder a una prueba gratuita de orientación vocacional, patrocinada por Grupo Esam en alianza con la Fundación Tu Carrera.

"Llevamos siete años escuchando las dudas de jóvenes y familias, y este hub responde a esas preguntas con información verificada y gratuita", expresó Juan Carlos Cajar, presidente de la fundación. "Llevamos siete años escuchando las dudas de jóvenes y familias, y este hub responde a esas preguntas con información verificada y gratuita", expresó Juan Carlos Cajar, presidente de la fundación.

Fundación Tu Carrera anuncia feria universitaria para abril de 2027

Desde 2019, la Fundación Tu Carrera ha desarrollado actividades de orientación vocacional dirigidas a estudiantes y padres de familia.

La organización informó que su primera feria reunió a 4,000 asistentes, mientras que la segunda, celebrada en 2026, registró 5,725 participantes. Ambos eventos se realizaron en alianza con el Ministerio de Educación (Meduca).

También indicó que 650 estudiantes y padres de familia han participado en sus talleres de orientación.

«Cada herramienta nace de lo que aprendimos en las ferias y en los colegios; por eso, ambas son gratuitas y están disponibles para todos los estudiantes del país, tanto del sector público como del privado», señaló Larabel González, directora ejecutiva de la fundación.

La organización anunció que la tercera edición de la Feria Tu Carrera 2027 se realizará del 15 al 17 de abril en Ciudad del Saber.

Los interesados pueden obtener más información a través del portal tucarrerapty.org o de la cuenta de Instagram @tucarrerapty.