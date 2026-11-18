Tarjeta Punch de la Caja de Ahorros.

Los estudiantes beneficiarios de becas de concurso, excelencia y discapacidad del IFARHU que ya cuentan con una tarjeta Punch de Caja de Ahorros pueden crear un PIN de cuatro dígitos para retirar dinero en cajeros automáticos. El procedimiento se realiza desde la aplicación móvil Punch y requiere que la tarjeta se encuentre activa.

La guía explica cómo configurar el código de seguridad desde el celular, sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria para realizar este proceso. Esta función no aplica para los estudiantes beneficiarios del PASE-U.

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¿Cómo crear el PIN de retiro de la tarjeta Punch? Paso a paso

Antes de comenzar, los beneficiarios deben tener la aplicación Punch con su sesión iniciada, verificar que la tarjeta aparezca en estado Activo y elegir cuatro números que puedan recordar.

Para configurar el PIN, deben seguir estos pasos:

Ingresar a la aplicación Punch. En la pantalla principal, buscar la sección "Mi tarjeta" y tocar el menú de los tres puntos ubicado en la esquina derecha.

Seleccionar la opción de retiro. En el menú "Tu tarjeta", elegir "Solicitar PIN para retiros en ATM", identificada con un ícono de cuatro puntos.

Crear un PIN de cuatro dígitos. Introducir los cuatro números elegidos y presionar el botón "CREAR PIN" cuando se habilite.

Confirmar el nuevo PIN. Revisar el mensaje "Este será tu nuevo PIN" y seleccionar "Aceptar". Si los datos no son correctos, presionar "Cancelar".

Una vez completado el procedimiento, el PIN podrá utilizarse para realizar retiros de efectivo en cajeros automáticos de Caja de Ahorros y de otros bancos.

¿Cuánto dinero se puede retirar con la tarjeta Punch?

De acuerdo con las condiciones informadas por Caja de Ahorros, los retiros mediante la tarjeta Punch están sujetos a los siguientes montos y cargos:

Cargo por retiro: B/.2.00 más ITBMS.

Monto mínimo por retiro: B/.5.00.

Monto máximo por retiro: B/.500.00.

Límite de transacciones: hasta cinco retiros diarios.

Los usuarios pueden consultar su PIN y el saldo disponible directamente en la billetera digital Punch.

El PIN se utiliza únicamente para retirar efectivo en cajeros automáticos. No es necesario para realizar compras en establecimientos comerciales, donde basta con utilizar la tarjeta en el punto de venta.

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¿Los beneficiarios del PASE-U pueden activar el PIN de retiro?

No. La guía establece que la función de retiro de efectivo mediante PIN no aplica para estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

El procedimiento está dirigido exclusivamente a quienes ya poseen una tarjeta Punch correspondiente a las siguientes becas:

Becas de concurso

Becas de excelencia

Becas de discapacidad

Recomendaciones para proteger el PIN de la tarjeta Punch

Caja de Ahorros recomienda memorizar el código, no escribirlo en la tarjeta y evitar combinaciones fáciles de adivinar, como 1234, 0000 o la fecha de nacimiento.

También aconseja cubrir el teclado al introducir el PIN en un cajero automático y no compartirlo por llamadas, mensajes ni redes sociales.

Si el usuario sospecha que otra persona conoce su código, debe utilizar la opción «Bloqueo temporal de tarjeta» en la aplicación y comunicarse con Caja de Ahorros.

Para consultas, están disponibles los siguientes canales de atención: