Fiscalía de San Miguelito confirma aprehensión de una segunda persona por ataque.

Por Ana Canto La Fiscalía Regional de San Miguelito informó sobre la aprehensión de una segunda persona presuntamente vinculada con el ataque contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, ocurrido durante la madrugada del sábado 14 de noviembre de 2026, en Panamá. La nueva aprehensión forma parte de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público para esclarecer el hecho.

La Fiscalía Regional de San Miguelito informó sobre la aprehensión de una segunda persona por su presunta vinculación con el ataque contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, hecho registrado la madrugada del sábado 14 de noviembre de 2026.



La aprehensión se hizo… pic.twitter.com/8HRxUlDBcO — Telemetro Reporta (@TReporta) November 18, 2026 Hombre de 50 años permanece detenido por ataque a residencia de Rolando Rodríguez El martes 17 de noviembre, un juez ordenó la detención provisional de un hombre de 50 años, luego de legalizar su aprehensión y admitir la formulación de imputación por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendiarismo.

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