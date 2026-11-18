La Fiscalía Regional de San Miguelito informó sobre la aprehensión de una segunda persona presuntamente vinculada con el ataque contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, ocurrido durante la madrugada del sábado 14 de noviembre de 2026, en Panamá. La nueva aprehensión forma parte de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público para esclarecer el hecho.
De acuerdo con la investigación, al ciudadano se le imputó por su presunta participación como cómplice primario, al ser vinculado como el conductor de un taxi que habría prestado apoyo para que otro sujeto perpetrara el ataque contra la vivienda del periodista.