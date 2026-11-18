Conozca los puntos de venta de las agroferias del IMA.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias de este miércoles 18 de noviembre de 2026, una iniciativa que busca facilitar a las familias panameñas el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles.

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¿Dónde estarán las agroferias del IMA este 18 de noviembre?

Estos son los puntos de venta anunciados por el IMA:

Colón:

Parque Central de Santa Isabel, distrito de Santa Isabel.

Chiriquí:

Instalaciones de ACPTA, vía Cerro Punta, en Paso Ancho, distrito de Tierras Altas.

Los Santos:

Junta Comunal de Río Hondo, distrito de Las Tablas.

Panamá Este:

Terrenos de la Feria de Tanara, distrito de Chepo.

Panamá:

Cancha de Pacora Centro, corregimiento de Pacora.

Comarca Ngäbe-Buglé:

Comunidad de Cerro Banco, distrito de Besikó.

Veraguas:

Casa Comunal de La Maté, en San Antonio, distrito de Atalaya.

Panamá Oeste:

Salón Cultural de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján.

Herrera:

Parque de Los Hatillos, corregimiento de El Barrero, distrito de Pesé.

¡Las Agroferias del IMA te esperan! Consultas las sedes

Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional.

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#GobiernoNacional pic.twitter.com/ZhRx6XMWtT — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 17, 2026

¿A qué hora comienzan las agroferias y qué debes llevar?

El IMA informó que todos los puntos de venta iniciarán la atención a partir de las 8:00 a.m.

Además, recordó a los compradores que deben llevar su cédula de identidad personal, ya que es un requisito obligatorio para realizar las compras.

También se recomienda llevar bolsas reutilizables para transportar los productos adquiridos.

Las agroferias forman parte de las iniciativas del IMA para acercar alimentos de primera necesidad a la población y ofrecer alternativas de compra a precios accesibles.