Policía frustra presunto robo a banco en la 24 de Diciembre

Tres personas fueron aprehendidas por unidades de la Policía Nacional durante una intervención que permitió frustrar un presunto intento de robo en una sucursal bancaria, ubicada en Plaza Nuevo Tocumen, corregimiento de la 24 de Diciembre, en Panamá Este.

Según el reporte policial, los sospechosos fueron sorprendidos dentro de las instalaciones bancarias, a las que presuntamente habrían ingresado mediante un boquete realizado en el techo.

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¿Cómo ocurrió el presunto intento de robo a banco en Nuevo Tocumen?

La @policiadepanama aprehendió a tres personas que intentaron cometer un robo en una sucursal bancaria ubicada en Plaza Nuevo Tocumen, en el corregimiento de la 24 de Diciembre.



De acuerdo con los informes preliminares, los individuos presuntamente lograron acceder a las… pic.twitter.com/cv7O56JOVF — Telemetro Reporta (@TReporta) November 18, 2026

La Policía Nacional informó que sus unidades intervinieron mientras los tres ciudadanos se encontraban dentro de la entidad bancaria, por lo que procedieron con sus aprehensiones.

De acuerdo con la información preliminar, los involucrados habrían utilizado una abertura en el techo para acceder al establecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado si se logró sustraer dinero u otros bienes, ni han informado sobre posibles daños materiales.

Tampoco se han precisado las identidades de los aprehendidos ni los cargos que podrían enfrentar por este hecho.

El caso permanece sujeto a las actuaciones de las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del presunto intento de robo.