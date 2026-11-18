Tres personas fueron aprehendidas por unidades de la Policía Nacional durante una intervención que permitió frustrar un presunto intento de robo en una sucursal bancaria, ubicada en Plaza Nuevo Tocumen, corregimiento de la 24 de Diciembre, en Panamá Este.
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¿Cómo ocurrió el presunto intento de robo a banco en Nuevo Tocumen?
La Policía Nacional informó que sus unidades intervinieron mientras los tres ciudadanos se encontraban dentro de la entidad bancaria, por lo que procedieron con sus aprehensiones.
De acuerdo con la información preliminar, los involucrados habrían utilizado una abertura en el techo para acceder al establecimiento.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado si se logró sustraer dinero u otros bienes, ni han informado sobre posibles daños materiales.
Tampoco se han precisado las identidades de los aprehendidos ni los cargos que podrían enfrentar por este hecho.
El caso permanece sujeto a las actuaciones de las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del presunto intento de robo.