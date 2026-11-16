INSEGURIDAD Nacionales -  16 de noviembre de 2026 - 11:24

Comerciante denuncia que la Policía llegó dos horas después de reportar un robo en Las Mañanitas

Un comerciante de Las Mañanitas denunció que la Policía Nacional llegó dos horas después de que reportara un robo mientras ocurría en su local.

Comerciante denuncia respuesta tardía por la Policía tras robo

Comerciante denuncia respuesta tardía por la Policía tras robo

@torvimswings

Un robo perpetrado en el establecimiento Torvims Wings, ubicado en Las Mañanitas, generó preocupación entre comerciantes del sector, quienes denunciaron una presunta falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades. Uno de los afectados aseguró que solicitó apoyo de la Policía Nacional mientras el hecho delictivo se encontraba en desarrollo.

Según su testimonio, las unidades policiales llegaron al establecimiento aproximadamente dos horas después de recibir la llamada de auxilio.

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Comerciantes de Las Mañanitas cuestionan respuesta policial

El afectado manifestó su inconformidad con el tiempo de respuesta de la Policía Nacional y aseguró que, pese a haber reportado el robo mientras ocurría, los agentes llegaron dos horas después.

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Además, cuestionó la actitud de las unidades al momento de presentarse en el lugar, al considerar que no actuaron con la urgencia que requería la situación.

La denuncia ha generado preocupación entre los comerciantes del área, quienes reclaman una atención más oportuna ante los hechos delictivos.

Hasta el momento, no se cuenta con una versión oficial de la Policía Nacional sobre el tiempo de respuesta señalado por el comerciante.

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