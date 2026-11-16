Embajada de Estados Unidos abre convocatoria para intercambio de tres meses: conozca quiénes pueden aplicar

Embajada de Estados Unidos abre convocatoria para intercambio de tres meses

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció la apertura de postulaciones para el Programa Community Solutions 2027, dirigido a líderes comunitarios de entre 27 y 39 años que cuenten con experiencia en proyectos de desarrollo social. Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el 24 de noviembre de 2026.

La iniciativa ofrece la oportunidad de participar en una pasantía de tres meses en Estados Unidos, enfocada en el desarrollo económico local, el fortalecimiento del liderazgo y el intercambio de experiencias con otros líderes comunitarios.

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¿Cuáles son los requisitos para postularse a Community Solutions 2027?

De acuerdo con la información compartida por la Embajada de Estados Unidos, los aspirantes deben cumplir con el siguiente perfil:

Tener entre 27 y 39 años .

Contar con al menos cinco años de experiencia relevante en trabajo comunitario o iniciativas de desarrollo social.

Demostrar compromiso con el desarrollo social y el fortalecimiento de sus comunidades.

Tener interés en participar en proyectos de desarrollo económico local.

¿Qué beneficios ofrece el Programa Community Solutions 2027?

¡Ya están abiertas las postulaciones para el Programa Community Solutions 2027!

Líderes comunitarios de 27 a 39 años, con más de 5 años de experiencia, pueden postularse a un intercambio de tres meses en EE.UU. enfocado en el desarrollo económico local.



Fecha límite: 24… pic.twitter.com/JJrB93vuRH — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) November 13, 2026

Los participantes seleccionados tendrán la oportunidad de:

Realizar una pasantía de tres meses en Estados Unidos .

Fortalecer sus habilidades de liderazgo.

Conectarse con una red internacional de líderes comunitarios.

Conocer herramientas para impulsar proyectos de desarrollo económico local.

Acceder a oportunidades de subvenciones para iniciativas comunitarias, según las condiciones del programa.

La participación en el intercambio contempla una visa de categoría J-1, utilizada para determinados programas de intercambio cultural y profesional en Estados Unidos.

¿Hasta cuándo se puede aplicar al programa?

La fecha límite para presentar las postulaciones es el martes 24 de noviembre de 2026.

Los interesados deberán consultar los canales oficiales de la Embajada de Estados Unidos y del Programa Community Solutions para conocer el formulario de inscripción, los documentos requeridos y las condiciones completas de participación.