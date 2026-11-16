Cierres parciales en la vía Fernández de Córdoba desde el 18 de noviembre: durarán cuatro meses

Cierres parciales en la vía Fernández de Córdoba

Los conductores que transitan por la avenida Fernández de Córdoba , en el corregimiento de Pueblo Nuevo, deberán tomar precauciones a partir del miércoles 18 de noviembre de 2026, debido al inicio de cierres parciales que se extenderán durante cuatro meses, según informó el Programa Saneamiento de Panamá (PSP).

Las restricciones se aplicarán por fases, como parte de los trabajos de la Interconexión N.º 6, correspondientes al proyecto de Diseño y Construcción del Colector Principal del Río Matasnillo, ejecutado por el Consorcio BRD Matasnillo.

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¿Dónde se realizarán los cierres en Fernández de Córdoba?

Las intervenciones se desarrollarán en dos fases, con un carril habilitado por cada sentido de circulación:

Fase 1: detrás de Plaza Ágora, donde se realizarán trabajos en el centro de la vía. Permanecerá habilitado un carril hacia la avenida 12 de Octubre y otro en dirección a El Ingenio.

Fase 2: frente a Roxi Car. Se mantendrá un carril hacia la avenida 12 de Octubre y otro hacia El Ingenio.

Horarios de los trabajos y medidas de seguridad

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El Programa Saneamiento de Panamá informó que las labores se realizarán de lunes a sábado, durante las 24 horas, con excepción de los días feriados, cuando no se ejecutarán trabajos.

Durante las intervenciones se implementará el Plan de Manejo de Tráfico Vehicular y Peatonal aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), junto con medidas preventivas para proteger a conductores, residentes y peatones.

Ante la reducción de carriles, se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar vías alternas, como la avenida Transístmica y la vía España, según su destino.

Contactos para consultas sobre los cierres

Los ciudadanos que requieran información adicional podrán comunicarse con los responsables de gestión social del proyecto:

Consorcio BRD Matasnillo

Teléfonos: 6926-1848 / 6826-3416.

Correo electrónico: [email protected].

Horario: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; sábados, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Programa Saneamiento de Panamá