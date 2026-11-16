PANAMÁ Nacionales -  16 de noviembre de 2026 - 07:55

Mides entregará tarjetas Clave Social del 23 al 27 de noviembre: conozca quiénes deben retirarlas

El MIDES entregará tarjetas Clave Social del 23 al 27 de noviembre a nuevos beneficiarios y personas reincorporadas a sus programas sociales.

MIDES entregará tarjetas Clave Social 

MIDES entregará tarjetas Clave Social 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) entregará tarjetas Clave Social del 23 al 27 de noviembre de 2026 a beneficiarios de sus programas de transferencias monetarias condicionadas. La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, explicó que la distribución estará dirigida a personas recién incorporadas, beneficiarios que perdieron sus tarjetas y quienes fueron reincorporados a los programas.

La titular del MIDES también informó que los pagos mediante la modalidad de tarjeta Clave Social comienzan este lunes 16 de noviembre.

Tema relacionado: Incendio en Calidonia: MIDES brinda atención a familias damnificadas

¿Quiénes deben retirar su tarjeta Clave Social del 23 al 27 de noviembre?

De acuerdo con las declaraciones de la ministra, la entrega estará dirigida a los siguientes grupos:

  • Nuevos beneficiarios: personas incorporadas recientemente a los programas sociales del MIDES.

  • Personas que perdieron su tarjeta: beneficiarios que necesitan recibir una nueva.

  • Beneficiarios reincorporados: personas que estuvieron fuera de los programas por alguna razón y posteriormente volvieron a ser incluidas.

La ministra Beatriz Carles explicó:

"El pago comienza hoy con la modalidad tarjeta Clave Social. Vamos a comenzar del 23 al 27 de noviembre a entregar las tarjetas a las personas incorporadas a los programas o quienes perdieron sus tarjetas y, por alguna razón, han tenido separación y han vuelto a ser incluidos". "El pago comienza hoy con la modalidad tarjeta Clave Social. Vamos a comenzar del 23 al 27 de noviembre a entregar las tarjetas a las personas incorporadas a los programas o quienes perdieron sus tarjetas y, por alguna razón, han tenido separación y han vuelto a ser incluidos".

MIDES inicia pagos mediante tarjeta Clave Social

El MIDES comenzará los desembolsos correspondientes a sus programas sociales mediante la modalidad de tarjeta Clave Social, mientras prepara la entrega de tarjetas a los beneficiarios que las requieren.

La información proporcionada no precisa los lugares ni los horarios de distribución de las nuevas tarjetas, por lo que los interesados deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales de la institución.

En esta nota:
Seguir leyendo

MIDES coordina duplicado gratuito de cédula para afectados por el sismo

MIDES inicia último pago de 2026 el 16 de noviembre: fechas de cobro por ACH

MIDES pagará 120 a los 65, Ángel Guardián y Red de Oportunidades: consulta las fechas

Recomendadas

Más Noticias