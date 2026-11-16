Mides entregará tarjetas Clave Social del 23 al 27 de noviembre: conozca quiénes deben retirarlas

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) entregará tarjetas Clave Social del 23 al 27 de noviembre de 2026 a beneficiarios de sus programas de transferencias monetarias condicionadas. La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, explicó que la distribución estará dirigida a personas recién incorporadas, beneficiarios que perdieron sus tarjetas y quienes fueron reincorporados a los programas.

La titular del MIDES también informó que los pagos mediante la modalidad de tarjeta Clave Social comienzan este lunes 16 de noviembre.

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¿Quiénes deben retirar su tarjeta Clave Social del 23 al 27 de noviembre?

"El pago comienza hoy con la modalidad tarjeta clave social. Vamos a comenzar del 23 al 27 de noviembre a entregar las tarjetas a las personas incoporamos a los programas o quienes perdieron sus tarjetas, y por alguna razón han tenido separación y han vuelto a ser incluidos",… pic.twitter.com/KL4VVNwyx5 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 16, 2026

De acuerdo con las declaraciones de la ministra, la entrega estará dirigida a los siguientes grupos:

Nuevos beneficiarios: personas incorporadas recientemente a los programas sociales del MIDES.

Personas que perdieron su tarjeta: beneficiarios que necesitan recibir una nueva.

Beneficiarios reincorporados: personas que estuvieron fuera de los programas por alguna razón y posteriormente volvieron a ser incluidas.

La ministra Beatriz Carles explicó:

"El pago comienza hoy con la modalidad tarjeta Clave Social. Vamos a comenzar del 23 al 27 de noviembre a entregar las tarjetas a las personas incorporadas a los programas o quienes perdieron sus tarjetas y, por alguna razón, han tenido separación y han vuelto a ser incluidos". "El pago comienza hoy con la modalidad tarjeta Clave Social. Vamos a comenzar del 23 al 27 de noviembre a entregar las tarjetas a las personas incorporadas a los programas o quienes perdieron sus tarjetas y, por alguna razón, han tenido separación y han vuelto a ser incluidos".

MIDES inicia pagos mediante tarjeta Clave Social

El MIDES comenzará los desembolsos correspondientes a sus programas sociales mediante la modalidad de tarjeta Clave Social, mientras prepara la entrega de tarjetas a los beneficiarios que las requieren.

La información proporcionada no precisa los lugares ni los horarios de distribución de las nuevas tarjetas, por lo que los interesados deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales de la institución.