MIDES inicia el cuarto y último pago de 2026 este lunes 16 de noviembre a beneficiarios por ACH

MIDES inicia el cuarto y último pago de 2026.

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) iniciará este lunes 16 de noviembre de 2026 el desembolso del último pago del año para los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias condicionadas.

De acuerdo con el calendario oficial de la institución, los beneficiarios podrán disponer de los recursos durante el período comprendido entre el 16 y el 27 de noviembre, mientras que los pagos en áreas de difícil acceso se realizarán posteriormente.

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MIDES: ¿qué programas sociales recibirán el último pago de 2026?

La institución informó que destinará B/.55,248,870.00 para cumplir con las transferencias económicas correspondientes a cuatro programas sociales:

120 a los 65: programa dirigido a adultos mayores que cumplen con los requisitos establecidos.

Red de Oportunidades: asistencia económica para hogares en condiciones de pobreza.

Ángel Guardián: apoyo económico para personas con discapacidad severa que cumplen con los criterios del programa.

SENAPAN: programa de asistencia alimentaria dirigido a población en condiciones de vulnerabilidad.

Calendario de pagos del MIDES en noviembre y diciembre de 2026

Las fechas anunciadas para el último desembolso del año son las siguientes:

Lunes 16 de noviembre: inicio del pago mediante Tarjeta Clave Social.

Viernes 27 de noviembre: finalización del período de pago anunciado para beneficiarios de la Tarjeta Clave Social.

Lunes 30 de noviembre: inicio de las jornadas de pago en áreas de difícil acceso.

Viernes 4 de diciembre: finalización de las jornadas de pago en áreas de difícil acceso.

MIDES recuerda que los beneficiarios deben cumplir sus corresponsabilidades

El Ministerio de Desarrollo Social recordó que las personas inscritas en los programas de asistencia deben cumplir con las corresponsabilidades y condiciones establecidas para mantener sus beneficios.