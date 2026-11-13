Aeropuerto de Tocumen advierte posibles retrasos y cancelaciones de vuelos a Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional de Tocumen emitió este viernes 13 de noviembre de 2026 un aviso a los pasajeros que tienen vuelos programados hacia o desde Estados Unidos, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara suspender temporalmente los despegues en ese país por motivos de seguridad.

Según el comunicado, la medida fue adoptada debido a una falla en las comunicaciones de los centros de control aéreo estadounidenses, situación que podría afectar las operaciones de las aerolíneas y provocar cambios en los itinerarios.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué vuelos podrían verse afectados por la suspensión de despegues en Estados Unidos?

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que la situación podría ocasionar las siguientes afectaciones en los vuelos desde y hacia Estados Unidos:

Retrasos en las salidas y llegadas.

Cancelaciones de vuelos programados.

Cambios de itinerario por ajustes operativos de las aerolíneas.

La terminal aérea panameña advirtió que estas posibles afectaciones están relacionadas con la suspensión temporal de despegues ordenada por la FAA.

Ante la cancelación de vuelos en Estados Unidos ordenada por el regulador aeronáutico de ese país, el Aeropuerto Internacional de Tocumen recomienda a los pasajeros que viajan desde y hacia EE. UU. confirmar sus vuelos directamente con su aerolínea.@tocumenaero indicó que… pic.twitter.com/A8C9M4XlGi — Telemetro Reporta (@TReporta) November 13, 2026

Tocumen recomienda confirmar el estado de los vuelos con las aerolíneas

Ante esta situación, el Aeropuerto Internacional de Tocumen recomendó a los viajeros que tengan vuelos programados hacia o desde Estados Unidos verificar directamente con su aerolínea el estado de su vuelo antes de trasladarse a la terminal aérea.

“Si viaja hacia o desde Estados Unidos, confirme el estado de su vuelo directamente con su aerolínea”, señala el comunicado oficial.

Asimismo, Tocumen informó que mantiene coordinaciones con las aerolíneas y las autoridades correspondientes para brindar asistencia a los pasajeros que pudieran resultar afectados.