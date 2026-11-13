CSS: ¿Quiénes pueden solicitar el subsidio de lentes y cuáles son los requisitos?

La CSS reembolsa parte del costo de los lentes a jubilados y pensionados.

La Caja de Seguro Social (CSS) ofrece un subsidio para la compra de lentes dirigido a jubilados y pensionados, mediante un reembolso del 50% del costo, con un monto máximo reconocido de B/. 125.00.

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Esto significa que la institución aporta hasta B/. 62.50, mientras que el excedente debe ser cubierto por el beneficiario.

¿Quiénes pueden solicitar el subsidio de lentes?

Este beneficio está dirigido a:

Jubilados y pensionados por vejez o invalidez.

Pensionados por riesgos profesionales.

¿Cada cuánto tiempo se puede solicitar el reembolso?

El reembolso puede solicitarse una vez cada dos años, contados a partir de la fecha del último pago realizado por este concepto.

La CSS reembolsa parte del costo de los lentes a jubilados y pensionados. @CSS

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el subsidio?

Los interesados deben presentar la siguiente documentación:

Receta médica original: expedida por un oftalmólogo u optometrista, ya sea de la CSS o de una clínica privada. Debe contar con firma y sello.

Factura fiscal o electrónica: original y copia, emitida a nombre del jubilado o pensionado.

Cédula de identidad personal: original y copia vigente.

Formulario de solicitud: proporcionado por la CSS.

¿Cómo se realizará el pago del subsidio de lentes?

A partir del 17 de noviembre de 2026, la CSS depositará este beneficio directamente mediante transferencia bancaria ACH, en la misma cuenta donde el jubilado o pensionado recibe su pago mensual de pensión.

En el caso de quienes reciben su pensión mediante cheque, continuarán cobrando el subsidio de lentes bajo esa misma modalidad.

Con este beneficio, la CSS mantiene el apoyo económico para los jubilados y pensionados que requieren adquirir lentes. Los interesados deben verificar que cumplen con los requisitos y presentar la documentación correspondiente para gestionar el reembolso.