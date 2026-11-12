Naviferias 2026: IMA anuncia los nuevos productos que se incluirán en la caja navideña

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Naviferias 2026 comenzarán durante la primera semana de diciembre, con la venta de cajas navideñas a B/.15.00, que incluirán jamón picnic y otros productos tradicionales de la temporada.
Para desarrollar el programa, se destinará una nueva partida de B/.21,631,495.00, destinada a financiar la adquisición de 500,000 unidades de jamón picnic, roscas de pan, latas de guandú, azúcar, sal, sacos y servicios de logística y transporte.
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Naviferias 2026: ¿qué productos incluirá la caja navideña del IMA?
De acuerdo con la información divulgada por el IMA, cada caja navideña tendrá un costo de B/.15.00 e incluirá los siguientes productos:
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Jamón picnic.
Azúcar.
Sal.
10 libras de arroz.
Vegetales mixtos.
Guandú.
Piña.
Aceite.
Mostaza.
Aderezo.
Maíz.
Mayonesa.
Pasitas.
Rosca de huevo.
Especias, como pimienta y orégano, entre otras.
Estos alimentos forman parte de la oferta anunciada para facilitar a las familias panameñas la compra de productos tradicionales de las celebraciones de fin de año.
¿Cuándo comienzan las Naviferias 2026 y dónde se realizarán?
El IMA informó que las Naviferias están previstas para iniciar la primera semana de diciembre de 2026 y que el programa contempla atender a más de 160 poblaciones a nivel nacional.
La institución también anunció la adquisición de 500,000 unidades de jamón picnic para el desarrollo de las ferias.