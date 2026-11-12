El universo de Wildwood: El bosque salvaje, la nueva película de animación en stop-motion del estudio LAIKA, llega al Design Museum de Londres con una exposición dedicada a mostrar el proceso creativo detrás de esta producción. En esta ocasión, Alex Medela nos lleva a conocer los detalles de la muestra.
Inglaterra Entretenimiento - 12 de noviembre de 2026 - 16:02
Wildwood: así es la exposición en Londres que revela el universo de la nueva película de LAIKA
Alex Medela visita el Design Museum de Londres para conocer la exposición de Wildwood, la nueva película en stop-motion del estudio LAIKA.
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