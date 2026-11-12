Inglaterra Entretenimiento -  12 de noviembre de 2026 - 16:02

Wildwood: así es la exposición en Londres que revela el universo de la nueva película de LAIKA

Alex Medela visita el Design Museum de Londres para conocer la exposición de Wildwood, la nueva película en stop-motion del estudio LAIKA.

Wildwood: una mirada detrás de la animación stop-motion de LAIKA

Wildwood: una mirada detrás de la animación stop-motion de LAIKA

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El universo de Wildwood: El bosque salvaje, la nueva película de animación en stop-motion del estudio LAIKA, llega al Design Museum de Londres con una exposición dedicada a mostrar el proceso creativo detrás de esta producción. En esta ocasión, Alex Medela nos lleva a conocer los detalles de la muestra.

Wildwood: una mirada detrás de la animación stop-motion de LAIKA

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