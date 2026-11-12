Reino Unido celebró a los finalistas del Concurso Nacional de Oratoria y destacó el liderazgo juvenil ante los retos de la inteligencia artificial

La Embajada Británica en Panamá ofreció una recepción en la Residencia del Embajador Británico para reconocer a los jóvenes finalistas del Concurso Nacional de Oratoria, en un encuentro que reunió a autoridades nacionales, representantes del concurso, directivos de +Móvil e invitados especiales.

Durante la actividad, el Embajador del Reino Unido en Panamá, Greg Houston, destacó el talento de los finalistas y reflexionó sobre el papel que tendrá esta generación en un mundo cada vez más transformado por la inteligencia artificial.

En sus palabras, señaló que, aunque la inteligencia artificial está cambiando la manera en que estudiamos, trabajamos, hacemos negocios y nos comunicamos, la tecnología continúa siendo una herramienta y son las personas quienes deciden cómo utilizarla.

“Creo que el futuro va a exigir de ustedes tres cosas: creatividad, criterio y responsabilidad”, señaló el Embajador durante su intervención.

Durante la actividad, el Embajador del Reino Unido en Panamá, Greg Houston, destacó el talento de los finalistas. Cortesía

El encuentro permitió celebrar los logros de los jóvenes participantes y destacar la importancia de habilidades profundamente humanas como la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la capacidad de cuestionar cómo se utiliza la tecnología.

El Embajador también resaltó las oportunidades que tiene Panamá para conectar su talento con el conocimiento y la tecnología, y animó a los jóvenes a verse no solamente como consumidores de las nuevas herramientas tecnológicas, sino también como creadores capaces de utilizarlas para responder a desafíos en áreas como la educación, la competitividad empresarial, el medio ambiente y los servicios públicos.

Asimismo, reafirmó el interés del Reino Unido de continuar siendo un socio de Panamá a través de la educación, la ciencia, la innovación y la investigación.

El embajador invitó a los jóvenes a reflexionar sobre aquello que pueden aportar en un entorno a la tecnología. Cortesía

La recepción también sirvió como espacio de encuentro entre los finalistas, sus acompañantes y representantes de distintos sectores, reconociendo tanto el esfuerzo de los jóvenes como el apoyo de profesores, mentores y coaches que los acompañaron durante su preparación.

Al cerrar su intervención, el Embajador invitó a los jóvenes a reflexionar sobre aquello que pueden aportar en un entorno en el que las máquinas tendrán cada vez más capacidades y respuestas, destacando el valor del propósito, el criterio y el liderazgo humano.

Sobre la Embajada Británica en Panamá

La Embajada Británica trabaja para fortalecer la relación entre el Reino Unido y Panamá y promover la cooperación bilateral en áreas como educación, ciencia e innovación, crecimiento y otros ámbitos de interés compartido.