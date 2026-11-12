Reino Unido celebró a los finalistas del Concurso Nacional de Oratoria y destacó el liderazgo juvenil ante los retos de la inteligencia artificial

La Embajada Británica en Panamá ofreció una recepción en la Residencia del Embajador Británico para reconocer a los jóvenes finalistas del Concurso Nacional de Oratoria, en un encuentro que reunió a autoridades nacionales, representantes del concurso, directivos de +Móvil e invitados especiales.
En sus palabras, señaló que, aunque la inteligencia artificial está cambiando la manera en que estudiamos, trabajamos, hacemos negocios y nos comunicamos, la tecnología continúa siendo una herramienta y son las personas quienes deciden cómo utilizarla.
“Creo que el futuro va a exigir de ustedes tres cosas: creatividad, criterio y responsabilidad”, señaló el Embajador durante su intervención.
El encuentro permitió celebrar los logros de los jóvenes participantes y destacar la importancia de habilidades profundamente humanas como la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la capacidad de cuestionar cómo se utiliza la tecnología.
El Embajador también resaltó las oportunidades que tiene Panamá para conectar su talento con el conocimiento y la tecnología, y animó a los jóvenes a verse no solamente como consumidores de las nuevas herramientas tecnológicas, sino también como creadores capaces de utilizarlas para responder a desafíos en áreas como la educación, la competitividad empresarial, el medio ambiente y los servicios públicos.
Asimismo, reafirmó el interés del Reino Unido de continuar siendo un socio de Panamá a través de la educación, la ciencia, la innovación y la investigación.
La recepción también sirvió como espacio de encuentro entre los finalistas, sus acompañantes y representantes de distintos sectores, reconociendo tanto el esfuerzo de los jóvenes como el apoyo de profesores, mentores y coaches que los acompañaron durante su preparación.
Al cerrar su intervención, el Embajador invitó a los jóvenes a reflexionar sobre aquello que pueden aportar en un entorno en el que las máquinas tendrán cada vez más capacidades y respuestas, destacando el valor del propósito, el criterio y el liderazgo humano.
Sobre la Embajada Británica en Panamá
La Embajada Británica trabaja para fortalecer la relación entre el Reino Unido y Panamá y promover la cooperación bilateral en áreas como educación, ciencia e innovación, crecimiento y otros ámbitos de interés compartido.