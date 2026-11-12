Reportan nuevo sismo al sur de Soná: Geociencias verifica magnitud del movimiento

Un sismo de magnitud 4.7 se registró este jueves 12 de noviembre de 2026, a la 1:57 p. m., a 28 kilómetros al sur de Soná, en la provincia de Veraguas, según informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC). De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 12 kilómetros y su información aparece con estado revisado.
Sismo en Panamá hoy: magnitud, hora y ubicación
Estos son los datos del movimiento sísmico reportado por el Instituto de Geociencias:
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Fecha: jueves 12 de noviembre de 2026.
Hora: 1:57:28 p. m. (hora local).
Magnitud: 4.7.
Profundidad: 12 kilómetros.
Ubicación: 28 kilómetros al sur de Soná, Veraguas.
Estado del reporte: revisado.
Hasta el momento, la información proporcionada por el Instituto de Geociencias no incluye reportes sobre daños materiales o personas afectadas.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los canales oficiales ante cualquier actualización relacionada con la actividad sísmica.