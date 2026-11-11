Investigación de la Universidad de Panamá revela cómo el suelo influye en choques de edificios durante sismos

Una investigación del ingeniero Gabriel Jesús Montúfar Chiriboga, de la Universidad de Panamá (UP) , revela cómo la interacción entre el suelo y las estructuras puede modificar la intensidad de los choques entre edificios durante un terremoto . El estudio propone una metodología para evaluar este fenómeno y mejorar las estimaciones de las fuerzas de impacto.

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¿Por qué pueden chocar los edificios durante un terremoto?

El fenómeno, conocido como impacto sísmico, ocurre cuando dos edificios cercanos se desplazan de manera diferente durante un movimiento sísmico y llegan a golpearse debido a la falta de separación suficiente entre sus estructuras.

Para analizarlo, el investigador utilizó 21 registros sísmicos, equivalentes a 42 componentes horizontales de aceleración, y comparó cinco configuraciones mediante modelos numéricos.

En el escenario de referencia, el modelo que incorporó la interacción entre el suelo y la estructura, junto con el modelo de contacto Hunt-Crossley, registró una fuerza máxima promedio de impacto 170.8 % mayor que la obtenida con un modelo convencional de base fija.

¿Cómo influye el suelo en los choques entre edificios?

La investigación también identificó un aumento del 42.5 % en el número promedio de impactos bajo las condiciones analizadas.

Sin embargo, el estudio señala que la flexibilidad del suelo no siempre incrementa las colisiones. Dependiendo de las características de la cimentación, el amortiguamiento y la separación entre los edificios, también puede reducirlas o incluso evitarlas.

Los resultados corresponden a simulaciones numéricas específicas, por lo que los porcentajes obtenidos no deben interpretarse como valores aplicables a todas las edificaciones.

Investigación de la Universidad de Panamá fue publicada en revista científica

El artículo científico, titulado A reproducible SSI-contact benchmark and amplification index for seismic pounding of adjacent buildings, fue publicado en línea en la revista Soil Dynamics and Earthquake Engineering, de Elsevier, y está asignado a un volumen de 2027.

Montúfar Chiriboga propone una metodología que puede contribuir a las evaluaciones preliminares del impacto sísmico entre edificios y servir como referencia para futuras investigaciones.

No obstante, el trabajo no sustituye los análisis estructurales detallados ni las normas de diseño sismorresistente que deben aplicarse en las construcciones.