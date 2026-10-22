Universidad de Panamá cambia fechas de pruebas de admisión para 2027

La Universidad de Panamá (UP) informó sobre la reprogramación de algunas fechas de la Prueba de Capacidades Académicas (PCA), dirigida a los aspirantes de primer ingreso para el año académico 2027.

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Los ajustes incluyen cambios en el calendario de evaluación de distintas facultades y sedes regionales, por lo que la institución recomienda a los estudiantes verificar las nuevas fechas y modalidades establecidas para cada centro.

¿Cuáles son las nuevas fechas de la prueba de admisión?

Facultad de Comunicación Social y Facultad de Humanidades

En el campus central, las pruebas de ambas facultades se realizarán el lunes 26 de octubre de 2026, a las 8:00 a.m., en modalidad virtual desde el hogar.

En el caso de la Facultad de Humanidades, los aspirantes pueden realizar consultas a través de los siguientes canales:

Universidad de Panamá cambia fechas de pruebas de admisión. TReporta

Facultad de Ciencias Agropecuarias

La evaluación prevista fue trasladada al martes 27 de octubre de 2026, a las 8:00 a.m.

Facultad de Odontología

La Universidad de Panamá informó que la prueba se mantiene para el sábado 24 de octubre de 2026, en modalidad presencial. Los aspirantes deben consultar los canales oficiales de la facultad para confirmar los detalles de la evaluación.

¿Cuándo se realizará la prueba en Veraguas?

En el Centro Regional Universitario de Veraguas (CRUV), la prueba se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Por su parte, los aspirantes de los programas anexos de Cerro Puerco, Sitio Prado y Guabal deberán presentar la evaluación el viernes 30 de octubre, en el mismo horario.

En estas sedes, la prueba se realizará de forma virtual. Sin embargo, los aspirantes a la Licenciatura en Enfermería deberán asistir presencialmente al centro correspondiente.

Los estudiantes que deban realizar la prueba en modalidad virtual tendrán que contar con sus propios equipos informáticos y acceso a internet, según las indicaciones comunicadas por la universidad.

Para consultas, el CRUV habilitó los siguientes canales:

Recomendaciones para los aspirantes

La Universidad de Panamá recomienda a los estudiantes mantenerse atentos a los canales oficiales de sus respectivas facultades y centros regionales para conocer cualquier actualización relacionada con el proceso de admisión.

Antes de presentar la prueba, es importante verificar la fecha, el horario, la modalidad y los requisitos establecidos por cada unidad académica, a fin de evitar inconvenientes durante la evaluación.