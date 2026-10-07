Universidad de Panamá inicia nuevo periodo y presenta a sus nuevas autoridades

UP inicia nuevo periodo y presenta a sus nuevas autoridades.

La Universidad de Panamá (UP) inició formalmente un nuevo periodo administrativo, durante el cual fueron juramentadas las nuevas autoridades que ocuparán distintos cargos dentro de la institución para el periodo 2026-2031, bajo la rectoría del doctor José Emilio Moreno.

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Conozca las nuevas autoridades administrativas

Durante el acto de toma de posesión fueron anunciados los funcionarios que asumirán diferentes responsabilidades dentro de la Universidad de Panamá:

Yanzeli Ng, directora de la Dirección de Tecnología de la Información (DITIC).

Sergio García, subdirector de la DITIC.

Yamileth Wilson, directora de Recursos Humanos.

Arelia Samaniego, subdirectora de Recursos Humanos.

Carlos Chen, director de Cafetería.

Saulo Aizprúa, director de Tecnología Educativa.

Gilberto Boutin, director de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica.

Arturo Trelles, director de Protección Universitaria.

Danilo Arosemena, subdirector de Protección Universitaria.

Rector pide transparencia y responsabilidad

Durante el acto, el rector, exhortó a los nuevos funcionarios a ejercer sus cargos con responsabilidad y transparencia.

“Tenemos que trabajar bastante, pero también hay que hacerlo con transparencia”, señaló Moreno durante su intervención.

Finalmente, Moreno destacó que la Universidad de Panamá enfrenta importantes desafíos y manifestó su confianza en las nuevas autoridades para asumir las responsabilidades correspondientes durante este nuevo periodo administrativo.