Clima en Panamá: este es el pronóstico del IMHPA para este miércoles 11 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó sobre el clima para este miércoles 11 de noviembre de 2026, se esperan lluvias aisladas y aguaceros en distintas regiones del país.
¿Qué condiciones del tiempo se esperan durante el día en Panamá?
Durante la mañana podrían registrarse lluvias en la vertiente del Caribe, principalmente en Colón, así como precipitaciones aisladas al norte de Panamá Oeste y Coclé.
Para horas de la tarde se prevén aguaceros con tormentas eléctricas ocasionales en la región metropolitana, centro y sur de Veraguas y la cordillera Central, principalmente hacia el occidente.
En la noche podrían mantenerse las lluvias en el Caribe, con posibles tormentas eléctricas en la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.
Temperaturas y radiación UV
El IMHPA indicó que las temperaturas máximas estarán entre 23 °C y 27 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 30 °C y 34 °C.
Además, advirtió que los índices de radiación ultravioleta serán muy altos y extremos en todo el territorio nacional, por lo que recomienda tomar precauciones.
En cuanto a las condiciones marítimas, se mantienen favorables tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico.