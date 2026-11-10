Cuatro iglesias del Casco Antiguo afectadas por terremoto: una presenta daños preocupantes

Cuatro iglesias ubicadas en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá presentan afectaciones en sus estructuras como consecuencia del terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre , según informó María Arrocha, directora de Iglesias del Casco Antiguo, al cumplirse un mes del movimiento sísmico.

Las edificaciones afectadas son la iglesia de San José, la iglesia de San Felipe Neri, la Catedral Basílica y la iglesia de San Francisco de Asís.

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Iglesia de San Francisco de Asís presenta daños preocupantes

Arrocha explicó que la situación de la iglesia de San Francisco de Asís genera especial preocupación debido a las características de su construcción y a las afectaciones registradas en la cubierta.

“Las más afectadas han sido San José, San Felipe Neri, la Catedral Basílica y San Francisco de Asís. Esta última, San Francisco de Asís, a diferencia de todas las demás, ha sido afectada porque ella está hecha de concreto armado, entonces no es una estructura que se preste tanto al movimiento, entonces está comprometido lo que es la parte de la cubierta, que son cerchas de concreto, y sí está un poco más preocupante”, explicó Arrocha.

La directora señaló que, a diferencia de los otros templos afectados, la iglesia de San Francisco de Asís tiene una estructura de concreto armado, por lo que las afectaciones en las cerchas de su cubierta requieren especial atención.