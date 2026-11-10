Familias afectadas por terremoto reciben nuevas casas: Mulino promete reconstruir La Villa

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, visitaron este martes 10 de noviembre a familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre en la provincia de Los Santos, donde supervisaron la construcción y entrega de nuevas viviendas. El Gobierno informó que mantiene proyectos para un total de 370 residencias destinadas a damnificados.

Durante el recorrido por La Colorada, el mandatario y la primera dama conocieron los avances de las obras. Entre los beneficiarios se encuentra la familia de Catherine Mitre, que podrá ocupar una nueva vivienda, mientras que la casa de Maximino Caballero y su esposa se encuentra próxima a iniciar la instalación del techo.

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Miviot anuncia entrega de 270 viviendas adicionales

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, informó que unas 300 viviendas se encuentran dentro del proceso de construcción y entrega, de las cuales 30 están listas para ser entregadas.

Además, señaló que se espera tener otras 270 viviendas listas para ser ocupadas durante la próxima semana.

“Los métodos constructivos que estamos utilizando son para entregar en el menor tiempo posible. Además, tenemos otro paquete de 70 casas a través de donaciones de empresas para áreas de Pesé, La Colorada y Veraguas, para un total de 370 viviendas en proceso de construcción y prontas a entregar”, explicó Jované.

Por su parte, la primera dama destacó que su despacho desarrolla proyectos habitacionales mediante donaciones y con el apoyo de privados de libertad en las labores de construcción.

Mulino promete reconstruir edificios históricos de La Villa de Los Santos

El presidente también recorrió el centro histórico de La Villa de Los Santos para inspeccionar los daños ocasionados por el terremoto en la iglesia San Atanasio, el Museo de la Nacionalidad, la Casa Municipal y viviendas cercanas.

“Les prometo que todo se va a reconstruir… va a tomar su tiempito, más aquí que hay mucho patrimonio histórico que se tiene que preservar de acuerdo con ciertas reglas de construcción. Por años hemos venido aquí, un día como hoy, y verla así es algo que da nostalgia”, expresó Mulino. “Les prometo que todo se va a reconstruir… va a tomar su tiempito, más aquí que hay mucho patrimonio histórico que se tiene que preservar de acuerdo con ciertas reglas de construcción. Por años hemos venido aquí, un día como hoy, y verla así es algo que da nostalgia”, expresó Mulino.

El mandatario aseguró que las edificaciones afectadas serán reconstruidas, tomando en cuenta las normas necesarias para preservar su valor histórico y patrimonial.

Ministerio de Cultura restaurará la casa de la Niña Anita Moreno

Como parte de la visita, el mandatario y varios ministros también inspeccionaron la casa de la Niña Anita Moreno, cuya restauración estará a cargo del Ministerio de Cultura.

La ministra María Eugenia Herrera explicó que se trabaja para preservar el inmueble y poner en valor su importancia histórica.

“Hemos apoyado para que la familia nos entregue el patrimonio y declararlo patrimonio cultural de la Nación. Vamos a trabajar en la restauración y puesta en valor, también entendiendo la posibilidad de que la Niña Anita sea declarada santa y los fondos están en el presupuesto”, detalló Herrera.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, señaló que las obras deben avanzar con rapidez, aunque pidió paciencia a las familias debido al tiempo que requiere la construcción de las viviendas.