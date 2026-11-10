Panamá Oeste Nacionales -  10 de noviembre de 2026 - 15:03

ATTT declara ilegal parada de transporte público frente a Westland Mall en Arraiján

La ATTT informó que la parada frente a Westland Mall, en Arraiján, no cuenta con permisos para operar y representa un riesgo para usuarios y peatones.

ATTT asegura que ha enviado varias notas a la Alcaldía de Arraiján

ATTT asegura que ha enviado varias notas a la Alcaldía de Arraiján

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), a través de su dirección regional de Panamá Oeste, informó que la parada de transporte público ubicada frente al centro comercial Westland Mall, en el distrito de Arraiján, no cuenta con los permisos ni las autorizaciones correspondientes para operar como punto de abordaje de pasajeros.

De acuerdo con la entidad, esta situación representa un riesgo para la seguridad de los usuarios del transporte público, los transportistas y los peatones que transitan por el sector.

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ATTT asegura que ha enviado varias notas a la Alcaldía de Arraiján

La autoridad señaló que ha remitido varias notas a la Alcaldía de Arraiján para comunicar la situación de la parada ubicada frente a Westland Mall.

Sin embargo, indicó que hasta el momento no ha recibido respuesta por parte de las autoridades municipales.

La ATTT advirtió sobre la falta de autorización de este punto de abordaje, aunque no precisó si se aplicarán medidas para impedir su funcionamiento o si se habilitará una alternativa para los pasajeros que utilizan el sector.

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