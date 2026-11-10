ATTT declara ilegal parada de transporte público frente a Westland Mall en Arraiján

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), a través de su dirección regional de Panamá Oeste, informó que la parada de transporte público ubicada frente al centro comercial Westland Mall, en el distrito de Arraiján, no cuenta con los permisos ni las autorizaciones correspondientes para operar como punto de abordaje de pasajeros.
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ATTT asegura que ha enviado varias notas a la Alcaldía de Arraiján
La autoridad señaló que ha remitido varias notas a la Alcaldía de Arraiján para comunicar la situación de la parada ubicada frente a Westland Mall.
Sin embargo, indicó que hasta el momento no ha recibido respuesta por parte de las autoridades municipales.
La ATTT advirtió sobre la falta de autorización de este punto de abordaje, aunque no precisó si se aplicarán medidas para impedir su funcionamiento o si se habilitará una alternativa para los pasajeros que utilizan el sector.