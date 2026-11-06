ATTT anuncia cambio definitivo de parada de buses en la capital: conoce dónde estará desde el 13 de noviembre

ATTT anuncia cambio definitivo de parada de buses en la capital

Los usuarios del transporte público que utilizan la parada de buses ubicada junto al Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (MARTA), en la ciudad de Panamá, deberán tomar en cuenta un cambio en su ubicación a partir del viernes 13 de noviembre de 2026.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció este viernes 6 de noviembre la reubicación definitiva de esta parada debido a los avances en los trabajos de restauración integral del museo y la construcción de un nuevo edificio de resguardo.

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La medida también responde a las obras de urbanización que se desarrollan en los alrededores de la instalación cultural.

¿Dónde estará ubicada la nueva parada de buses?

De acuerdo con el comunicado de la ATTT, el traslado se realizará de la siguiente manera:

Ubicación actual: final de la avenida México, a un costado del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, frente al gimnasio del Club de Leones.

Nueva ubicación: avenida Justo Arosemena, frente a las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS), diagonal a la calle 25.

Fecha del cambio: viernes 13 de noviembre de 2026.

Atención usuarios del transporte público pic.twitter.com/9j13rzUImC — Autoridad del Tránsito (@ATTTPanama) November 6, 2026

La nueva ubicación será el punto de abordaje y descenso para los usuarios que actualmente utilizan la parada ubicada junto al museo.

ATTT recomienda tomar precauciones por el cambio de parada

La institución exhortó a los pasajeros del transporte público a tomar las previsiones necesarias y familiarizarse con la nueva ubicación antes de que entre en vigor la medida.

También se recomienda a los peatones utilizar los cruces señalizados y prestar atención al movimiento de vehículos en la avenida Justo Arosemena.

La reubicación forma parte de las adecuaciones necesarias para permitir la continuidad de los trabajos de restauración del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz y mejorar las condiciones de su entorno.

Los usuarios podrán continuar utilizando la parada actual hasta que entre en vigencia el traslado anunciado para el 13 de noviembre.