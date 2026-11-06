San Miguelito | Rotura de tubería Nacionales -  6 de noviembre de 2026 - 12:03

IDAAN repara tubería rota en Samaria, San Miguelito, tras caída de vehículo en enorme hueco

El IDAAN informó que personal técnico trabaja en la reparación de una tubería que provocó inundaciones y la formación de un enorme hueco.

IDAAN - Socavón en Samaria

IDAAN - Socavón en Samaria

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que personal técnico trabaja en la reparación de una tubería en el sector de Samaria, distrito de San Miguelito, cuya rotura provocó inundaciones y la formación de un enorme hueco en la vía, en el que cayó un vehículo.

El incidente generó afectaciones en el área, mientras las cuadrillas de la institución realizan las labores necesarias para reparar la infraestructura dañada.

Contenido de interés: Socavón en Samaria provoca hundimiento de un auto

IDAAN trabaja en reparación de tubería en Samaria

La entidad confirmó que mantiene personal en el lugar para atender la rotura de la tubería y avanzar con los trabajos de reparación.

El daño ocasionó la acumulación de agua en la zona y afectaciones en la calzada, donde un vehículo terminó cayendo en el hueco formado tras el incidente.

Por el momento, el IDAAN no ha precisado cuánto tiempo tomarán los trabajos de reparación ni cuándo se restablecerán las condiciones normales en el área.

Se recomienda a los conductores y residentes tomar precauciones al transitar por el sector mientras continúan las labores.

En esta nota:
Seguir leyendo

Lotería Nacional de Panamá: fecha del próximo sorteo Dominical y calendario de sorteos

IFARHU: PIN para retirar dinero de becas estará disponible en la aplicación PUNCH

Jubilados en Panamá: aprueban nuevos descuentos, ¿cuáles serán los porcentajes y beneficios?

Recomendadas

Más Noticias