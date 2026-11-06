IDAAN repara tubería rota en Samaria, San Miguelito, tras caída de vehículo en enorme hueco

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que personal técnico trabaja en la reparación de una tubería en el sector de Samaria, distrito de San Miguelito , cuya rotura provocó inundaciones y la formación de un enorme hueco en la vía, en el que cayó un vehículo.

El incidente generó afectaciones en el área, mientras las cuadrillas de la institución realizan las labores necesarias para reparar la infraestructura dañada.

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IDAAN trabaja en reparación de tubería en Samaria

El @IDAANinforma que personal trabaja en la reparación de la tubería en Samaria, distrito de San Miguelito, cuya rotura provocó la caída de un vehículo en el enorme hueco e inundaciones. https://t.co/JxeXxUKdXM pic.twitter.com/SYVibGdNg0 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2026

La entidad confirmó que mantiene personal en el lugar para atender la rotura de la tubería y avanzar con los trabajos de reparación.

El daño ocasionó la acumulación de agua en la zona y afectaciones en la calzada, donde un vehículo terminó cayendo en el hueco formado tras el incidente.

Por el momento, el IDAAN no ha precisado cuánto tiempo tomarán los trabajos de reparación ni cuándo se restablecerán las condiciones normales en el área.

Se recomienda a los conductores y residentes tomar precauciones al transitar por el sector mientras continúan las labores.