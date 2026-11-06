Socavón en Samaria provoca hundimiento de un auto y cierre de vías en San Miguelito

Un vehículo cayó en un enorme socavón en el sector 4 de Samaria, en el distrito de San Miguelito, luego de que la rotura de una tubería provocara el hundimiento de la vía.
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El incidente ha generado afectaciones a la circulación vehicular, mientras se atiende la situación en el área.
¿Qué vías están cerradas en Samaria?
De acuerdo con la información suministrada, el cierre comprende:
- La vía hacia el puente Rojo.
- Las calles aledañas al sector afectado.
Se recomienda a los conductores evitar esta zona y utilizar rutas alternas mientras se mantengan las restricciones de circulación.
La rotura de la tubería provocó el daño en la carretera y las inundaciones, por lo que será necesario atender la afectación antes de restablecer el tránsito con normalidad.