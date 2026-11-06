Socavón en Samaria provoca hundimiento de un auto y cierre de vías en San Miguelito

Socavón en Samaria provoca hundimiento de un auto

Un vehículo cayó en un enorme socavón en el sector 4 de Samaria , en el distrito de San Miguelito, luego de que la rotura de una tubería provocara el hundimiento de la vía.

La situación también ocasionó inundaciones en la cancha de fútbol del sector y en la carretera, por lo que se procedió al cierre de la vía hacia el puente Rojo y de otras calles aledañas.

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El incidente ha generado afectaciones a la circulación vehicular, mientras se atiende la situación en el área.

¿Qué vías están cerradas en Samaria?

Un vehículo cayó en un enorme hueco en el sector 4 de Samaria, distrito de San Miguelito, provocado por la rotura de una tubería. El daño también causó inundaciones en la cancha de fútbol y en la carretera. pic.twitter.com/ABbDgkRlpa — Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2026

De acuerdo con la información suministrada, el cierre comprende:

- La vía hacia el puente Rojo.

- Las calles aledañas al sector afectado.

Se recomienda a los conductores evitar esta zona y utilizar rutas alternas mientras se mantengan las restricciones de circulación.

La rotura de la tubería provocó el daño en la carretera y las inundaciones, por lo que será necesario atender la afectación antes de restablecer el tránsito con normalidad.