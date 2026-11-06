Santiago Peña solicita prórroga de 72 horas para preparar su defensa

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, informó que solicitó una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa, luego de recibir un documento acusatorio acompañado de aproximadamente 300 páginas de anexos.

A través de una publicación en su cuenta de X, Peña cuestionó el tiempo que le concedieron para responder, al señalar que recibió la notificación a las 10:15 p.m. y que pretendían que presentara sus argumentos en menos de 12 horas.

"He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso", escribió. "He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso", escribió.

He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso.



Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte… pic.twitter.com/Q6jCz4tzUE — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026

Peña asegura que expondrá su versión ante la ciudadanía

En el mismo mensaje, el exmandatario manifestó que presentará su versión de los hechos ante la ciudadanía y aseguró que no evitará enfrentar el proceso.

"Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles", expresó. "Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles", expresó. "Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles", expresó. "Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles", expresó.

Hasta el momento, la información proporcionada corresponde a la versión publicada por Peña en sus redes sociales. No se detallan en el mensaje la naturaleza de las acusaciones, la autoridad que lleva el procedimiento ni si la solicitud de prórroga fue concedida.