IMHPA advierte sobre lluvias en Panamá este viernes 6 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias en todo el territorio nacional hasta este jueves 5 de noviembre de 2026, mientras advierte sobre la posibilidad de nuevas precipitaciones en algunas regiones del país durante el viernes.
La especialista también recomendó a los residentes de la región de Azuero mantener las medidas de prevención ante la posibilidad de deslizamientos, debido a las condiciones de inestabilidad que presentan los suelos.