IMHPA advierte sobre lluvias en Panamá este viernes 6 de noviembre

IMHPA advierte sobre lluvias en Tierras Altas y Bocas del Toro. Imagen generada con IA

Por Ana Canto El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias en todo el territorio nacional hasta este jueves 5 de noviembre de 2026, mientras advierte sobre la posibilidad de nuevas precipitaciones en algunas regiones del país durante el viernes.

Te puede interesar: IMHPA pronostica que lluvias seguirán en algunas regiones del país

La pronosticadora María Cosme explicó que para este viernes 6 de noviembre podrían registrarse lluvias en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, así como en sectores de Bocas del Toro.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse