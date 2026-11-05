Panamá Nacionales -  5 de noviembre de 2026 - 14:18

IMHPA advierte sobre lluvias en Panamá este viernes 6 de noviembre

El IMHPA mantiene un aviso de vigilancia por lluvias hasta este jueves 5 de noviembre en varias regiones del país.

IMHPA advierte sobre lluvias en Tierras Altas y Bocas del Toro.

IMHPA advierte sobre lluvias en Tierras Altas y Bocas del Toro.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias en todo el territorio nacional hasta este jueves 5 de noviembre de 2026, mientras advierte sobre la posibilidad de nuevas precipitaciones en algunas regiones del país durante el viernes.

La pronosticadora María Cosme explicó que para este viernes 6 de noviembre podrían registrarse lluvias en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, así como en sectores de Bocas del Toro.

La especialista también recomendó a los residentes de la región de Azuero mantener las medidas de prevención ante la posibilidad de deslizamientos, debido a las condiciones de inestabilidad que presentan los suelos.

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