Panamá Entretenimiento -  5 de noviembre de 2026 - 15:36

Valka revela en los Premios HEAT 2026 que le gustaría colaborar con Sech y regresar a un reality

La artista e influencer Valka conversó con La Mordida desde Jalisco, México, donde expresó su interés en trabajar con el cantante panameño Sech.

Valka estará en los Premios HEAT 2026 

Valka estará en los Premios HEAT 2026 

Ana Canto
Por Ana Canto

La artista e influencer Valka sorprendió con sus declaraciones durante una entrevista con La Mordida, en el marco de las actividades de los Premios HEAT Latin Music Awards 2026, que se celebran en Jalisco, México.

Durante la conversación, Valka habló sobre sus aspiraciones profesionales y reveló que uno de los artistas con los que le gustaría trabajar es el cantante panameño Sech, reconocido internacionalmente por su trayectoria en la música urbana.

La artista también se refirió a la posibilidad de participar nuevamente en un formato de convivencia televisiva, dejando abierta la puerta a una nueva experiencia.

Valka expresa su interés en colaborar con el cantante panameño Sech

Uno de los momentos destacados de la entrevista fue cuando Valka mencionó a Sech como un artista con el que le gustaría desarrollar un proyecto musical.

El intérprete panameño ha logrado posicionarse en la industria de la música urbana con éxitos como Otro trago y Relación, además de colaboraciones con reconocidas figuras internacionales.

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