Inversión de carriles del jueves 5 de noviembre hasta las 6:00 p.m.

La Policía Nacional de Panamá informó que este jueves 5 y domingo 8 de noviembre de 2026 se implementará un operativo de inversión de carriles en Panamá Oeste, como parte de las medidas de movilidad vial por el retorno de viajeros durante las Fiestas Patrias.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida se aplicará en horario de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., en dos tramos de la vía Panamericana, para facilitar el desplazamiento de los vehículos que regresan hacia la ciudad capital.

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Inversión de carriles: ¿Dónde se aplicará este 5 y 8 de noviembre?

La Policía Nacional detalló los puntos donde se desarrollará el operativo de inversión de carriles:

Primer tramo: inicia en El Nance de San Carlos y culmina en Sajalices de Capira.

Segundo tramo: inicia en Campana de Capira y culmina en El Nazareno de La Chorrera.

Ambos tramos estarán habilitados para el operativo durante el horario anunciado, con el propósito de agilizar el retorno de los conductores que se movilizaron hacia el interior del país por las celebraciones patrias.