Presidente Mulino encabeza actos del 5 de noviembre en Colón y destaca recuperación de Portobelo

Presidente Mulino participó en los actos protocolares del 5 de noviembre en Colón.

El presidente de la República, José Raúl Mulino , encabezó este jueves 5 de noviembre de 2026 los actos protocolares en el Centro de Artes y Cultura de Colón, con motivo de la conmemoración de los 123 años de la consolidación de la separación de Panamá de Colombia.

Durante su llegada a la ceremonia, el mandatario expresó su satisfacción por los esfuerzos dirigidos a recuperar el patrimonio histórico de la provincia y destacó los avances en los trabajos de restauración del complejo de Portobelo y la Casa Wilcox.

“Orgulloso del esfuerzo que estamos haciendo todos por rescatar Colón. Vi ayer con complacencia fotos de la iglesia de Portobelo, si todo sale bien en enero me dijo la ministra de Cultura que podemos estar inaugurando todo el complejo de Portobelo, igual la Casa Wilcox”, manifestó Mulino.

Le podría interesar: Desfiles patrios en Colón este 5 de noviembre: Conoce la ruta y quiénes serán los abanderados

Mulino espera inaugurar el complejo de Portobelo en enero de 2027

El presidente señaló que, de mantenerse el avance de los trabajos, el complejo histórico de Portobelo podría estar listo para su inauguración en enero de 2027.

También mencionó la recuperación de la Casa Wilcox, uno de los inmuebles históricos de la ciudad de Colón, como parte de los esfuerzos para rescatar espacios de valor patrimonial.

Las declaraciones del mandatario se dieron durante la celebración del 5 de noviembre, fecha que recuerda la participación de los colonenses en los acontecimientos que consolidaron la separación de Panamá de Colombia en 1903.

Lea: Inversión de carriles del jueves 5 de noviembre hasta las 6:00 p.m.

Presidente Mulino viajará a Chiriquí para inspeccionar carreteras afectadas

Durante su intervención, Mulino también informó que modificó su agenda para participar en los actos patrios de Colón y posteriormente trasladarse a la provincia de Chiriquí.

El mandatario anunció que este viernes 6 de noviembre realizará un recorrido por Tierras Altas, donde inspeccionará las condiciones de las carreteras que presentan afectaciones.

“Saludos a Colón, los quiero mucho, feliz de estar con ustedes hoy … reestructuré un poco mi agenda, voy a estar un momento, el acto protocolar voy a asistir, de aquí tengo que viajar para Chiriquí, tengo un recorrido mañana en las áreas de Tierras Altas que las carreteras están bien afectadas”, expresó.