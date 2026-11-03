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Panamá conmemora 123 años de vida republicana, presidente Mulino encabeza actos protocolares

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó los actos protocolares del 3 de noviembre, en conmemoración de los 123 años de separación de Panamá de Colombia. El mandatario panameño realizó la izada del Pabellón Nacional en el Palacio de las Garzas, y posteriormente entregó la bandera nacional a Ricardo Gago Salineros, abanderado oficial de este 3 de noviembre.