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Consejo de Gabinete autoriza contratar firma legal ante arbitraje interpuesto por CK Hutchison Holdings

En el Consejo de Gabinete de este lunes se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un procedimiento excepcional de contratación con la firma legal Hogan Lovells Cadwalader US LLP, por la suma de un total de $3,887,350.00, para que actúe como apoderada legal externa de la República de Panamá en el arbitraje internacional de inversión interpuesto por CK Hutchison Holdings Limited.