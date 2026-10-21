Panamá busca atraer rodajes internacionales con nueva ley de cine aprobada por el Gabinete

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 40-26, que busca modernizar y fortalecer la industria cinematográfica y audiovisual de Panamá mediante nuevos incentivos, reglas claras para la inversión y mayores oportunidades de desarrollo para los profesionales del sector. La iniciativa propone derogar la Ley 16 de 2012 y actualizar el marco jurídico para mejorar la competitividad del país frente a otros mercados internacionales.

La propuesta también contempla el fortalecimiento del Fondo Cine, mecanismos de formación profesional y medidas para impulsar la producción nacional y atraer rodajes extranjeros.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué propone la nueva ley de cine en Panamá?

De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto busca unificar y modernizar las disposiciones que regulan la actividad cinematográfica y audiovisual en el país.

Entre sus principales objetivos se encuentran:

Fortalecer el Fondo Cine como instrumento de apoyo a la producción cinematográfica nacional.

Establecer incentivos competitivos para atraer inversiones y rodajes internacionales.

Ofrecer mayor certeza jurídica a productores, inversionistas y profesionales del sector.

Impulsar la formación profesional y el desarrollo del talento creativo y técnico.

Promover la preservación audiovisual y la circulación internacional de las producciones panameñas.

Mejorar la coordinación institucional para facilitar el desarrollo de proyectos cinematográficos.

La iniciativa plantea que estas medidas contribuyan a generar empleos y nuevas oportunidades económicas en actividades vinculadas con el turismo, los servicios, la logística, la tecnología y la educación.

Hoy se aprobó en Consejo de Gabinete un proyecto de ley para derogar la Ley 16 del 27 de abril de 2012 que establece el régimen especial de la industria cinematográfica y audiovisual en Panamá, a fin de renovarlo.



La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, dijo que la nueva… pic.twitter.com/Iu4G5gsikK — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2026

Panamá ha producido más de 100 películas en poco más de una década

El documento señala que la Ley 16 de 2012 fue elaborada cuando la industria cinematográfica panameña se encontraba en una etapa inicial, por lo que su contenido se apoyó principalmente en experiencias legislativas de otros países.

Desde entonces, según la exposición de motivos, Panamá ha producido poco más de 100 películas, mientras que el sector ha acumulado experiencia y fortalecido su organización.

El Gobierno considera que esta evolución hace necesaria una actualización del marco legal para responder a las condiciones actuales de la industria.

¿Por qué Panamá busca nuevos incentivos para atraer producciones internacionales?

La propuesta advierte que Panamá compite con países que han desarrollado políticas de apoyo a la producción audiovisual, entre ellos Colombia, República Dominicana, Uruguay, México, Chile y España.

Según el documento, estos mercados cuentan con incentivos, infraestructura y mecanismos institucionales que favorecen la llegada de producciones internacionales.

Ante este escenario, el proyecto busca mejorar las condiciones para atraer inversión extranjera, estimular la producción local y promover a Panamá como destino para rodajes.

El Gobierno también plantea que el fortalecimiento de la industria audiovisual puede contribuir a la promoción turística del país y a la generación de empleos creativos y técnicos.

¿Cuándo entraría en vigor la nueva ley de cine?

Tras la aprobación del proyecto por el Consejo de Gabinete, se facultó a la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, para presentar la iniciativa ante la Asamblea Nacional, donde deberá continuar su discusión y trámite legislativo.