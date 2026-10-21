Desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre: ¿se realizarán en todo Panamá?

El ministro de Educación , Ventura Vega, informó este martes 20 de octubre que los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre se realizarán en la ciudad de Panamá.

La decisión se da en un contexto de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto ocurrido el pasado viernes 9 de octubre de 2026, que provocó daños en distintas comunidades de las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

¿Habrá desfiles patrios en el resto del país?

Según explicó el ministro, la decisión sobre la realización de los desfiles patrios en el resto del territorio nacional corresponderá a las autoridades de cada región, tomando en cuenta las afectaciones estructurales ocasionadas por el sismo.

En el caso de Colón, la determinación estará a cargo del gobernador de la provincia. Vega también señaló que los 16 directores regionales de Educación tienen la facultad de decidir si se desarrollan las actividades en sus respectivas zonas.

Vega, indicó que estas decisiones contarán con el respaldo del ministerio, considerando la situación que atraviesa el país tras el terremoto.

El Ministerio de Educación, @MeducaPma anunció que se permitirá la realización de desfiles patrios el 3 y 4 de noviembre y señaló que corresponderá a las autoridades municipales determinar si se conmemorarán las otras fechas festivas del mes de noviembre. pic.twitter.com/3yCkYEYohA — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2026

¿Cuál será la ruta de los desfiles patrios en la capital?

Para las celebraciones del 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Panamá, se contemplan las siguientes rutas:

Ruta 1: Casco Antiguo – Presidencia de la República.

Ruta 2: Vía España.

Las autoridades evaluarán las condiciones de cada región para determinar si se desarrollan los desfiles patrios fuera de la capital. La decisión busca considerar tanto la celebración de las fiestas nacionales como la seguridad de los participantes y las comunidades afectadas por el terremoto.