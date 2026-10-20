Experto internacional destaca rapidez de Panamá tras el terremoto: "Ha salvado vidas"

El ingeniero estructural Hideki “Kit” Miyamoto, fundador y director ejecutivo de Miyamoto International, afirmó que la respuesta de Panamá tras el terremoto del 9 de octubre fue más rápida que la observada habitualmente en otros países y que la evaluación temprana de los daños permitió reducir riesgos para la población.

Miyamoto destaca rapidez en evaluación de daños tras el terremoto

Miyamoto encabeza un equipo de expertos enviado con apoyo de la Embajada de Estados Unidos para evaluar estructuras en Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos, las provincias más afectadas por el terremoto. Este martes se reunió con el presidente José Raúl Mulino para revisar información sobre las zonas afectadas y coordinar acciones relacionadas con la reconstrucción de viviendas, escuelas, iglesias y edificios públicos.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este martes con el ingeniero estructural Hideki “Kit” Miyamoto, líder del equipo de expertos enviado por la Embajada de Estados Unidos para evaluar los daños ocasionados por el sismo del 9 de octubre. pic.twitter.com/1aiDv94oJG — AMPYME (@AmpymePanama) October 20, 2026

El especialista señaló que durante los primeros 10 días posteriores al desastre se evaluó prácticamente toda la infraestructura y las viviendas en las áreas afectadas. Según explicó, en otros países este tipo de proceso suele comenzar aproximadamente dos semanas después, por lo que destacó la rapidez de la respuesta panameña y aseguró que las evaluaciones iniciales ayudaron a que las personas conocieran el nivel de riesgo de sus viviendas y negocios.

Estados Unidos ha destinado 6 millones de dólares en asistencia humanitaria para las comunidades afectadas por el sismo y sus réplicas, de los cuales 1 millón de dólares está dirigido a las labores de Miyamoto International, según informó Presidencia. El Gobierno panameño mantiene como prioridad la reconstrucción de viviendas e infraestructura pública afectada en las provincias centrales.