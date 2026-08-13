Ventura Vega: ¿Quién es el nuevo ministro de Educación de Panamá?

Ventura Vega Osorio , es ingeniero industrial panameño, fue designado y posesionado este 13 de agosto de 2026, como nuevo ministro de Educación por el presidente José Raúl Mulino, en reemplazo de Lucy Molinar.

Antes de asumir la dirección del Ministerio de Educación, Vega Osorio ocupaba el cargo de secretario general de la Contraloría General de la República, posición que ejercía desde enero de 2025.

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Experiencia de Ventura Vega, nuevo titular del MEDUCA

Su trayectoria también incluye otros cargos dentro de la administración pública. Fue secretario ejecutivo de la Junta de Control de Juegos, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.

En el sector de transporte y seguridad, se desempeñó como director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Además, ocupó los cargos de viceministro encargado y director administrativo y de finanzas del Ministerio de Seguridad Pública.

En cuanto a su formación académica, es ingeniero industrial graduado de la Universidad Santa María la Antigua (USMA).

Ahora, Vega Osorio asume la conducción del Ministerio de Educación, en un momento en el que deberá dar continuidad a los proyectos y políticas educativas impulsadas por la administración de Mulino.