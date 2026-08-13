Homicidio de Ivis Ubarte: Policía ya tiene varios identificados y busca capturarlos

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó este jueves que las autoridades ya tienen varias personas identificadas en relación con el homicidio de la joven futbolista Ivis Ubarte , ocurrido en El Ciruelito, corregimiento de Antón. Ubarte fue asesinada a tiros luego de que sujetos encapuchados irrumpieran en su residencia y le dispararan.

Fernández indicó que los investigadores mantienen activa una línea de investigación y que se desarrollarán operativos durante los próximos días para ubicar y capturar a los responsables.

Tema de interés: Joven de 23 años es asesinada a tiros dentro de su casa en Antón

“Estamos con la línea de investigación buscando y ya tenemos varios identificados. Se va a estar operando durante todo lo que reste de la semana para poder dar con la captura”, señaló el director de la Policía Nacional. “Estamos con la línea de investigación buscando y ya tenemos varios identificados. Se va a estar operando durante todo lo que reste de la semana para poder dar con la captura”, señaló el director de la Policía Nacional.

Homicidio de Ivis Ubarte: Policía busca capturar a los responsables

El director de la @policiadepanama, Jaime Fernández, se refirió este jueves sobre el homicidio de la joven futbolista Ivis Ubarte, quien fue asesinada a tiros por sujetos encapuchados que irrumpieron en su residencia ubicada en El Ciruelito, corregimiento de Antón.



“Estamos con… pic.twitter.com/nfKs5I4AZl — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2026

De acuerdo con Fernández, las autoridades continúan recopilando información para establecer plenamente las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

La Policía Nacional mantiene operativos en distintos puntos como parte de las acciones para lograr las capturas de las personas vinculadas al homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los sospechosos ni mayores detalles sobre la línea de investigación que manejan.

¿Qué se sabe del homicidio de Ivis Ubarte?

La joven futbolista fue asesinada dentro de su residencia, ubicada en El Ciruelito de Antón, después de que varios individuos encapuchados ingresaran al inmueble.

El crimen causó conmoción entre familiares, allegados y personas vinculadas al fútbol, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el caso.

La Policía Nacional reiteró que continuará con los operativos durante el resto de la semana con el objetivo de lograr la captura de los responsables.