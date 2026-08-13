Presidente Mulino designa a Ventura Vega como nuevo ministro de Educación

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Ventura Vega Osorio como nuevo tutelar del Ministerio de Educación (MEDUCA), luego de la renuncia de Lucy Molinar al cargo.
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Ventura Vega toma las riendas del Meduca
Vega Osorio llega al Ministerio de Educación después de desempeñarse como secretario general de la Contraloría General de la República, posición que ocupaba desde enero de 2025.
El nuevo ministro también cuenta con experiencia en la administración pública. Ha ejercido como asesor presidencial, viceministro encargado del Ministerio de Seguridad Pública y director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Con este nombramiento, Vega Osorio asume la conducción del Meduca tras la salida de Lucy Molinar.