MEDUCA descarta que las clases en Panamá serán suspendidas este lunes

El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó que las clases se mantienen con normalidad este lunes 10 de agosto en todo el país, luego del fuerte sismo registrado en Colombia que fue sentido en diferentes regiones de Panamá.

La institución aclaró que no se ha ordenado la suspensión de las clases y pidió a la comunidad educativa mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

Tema de interés: Ministerio de Educación se pronuncia ante sismo registrado la mañana de este lunes 10 de agosto

La aclaración del MEDUCA se produce luego de que el movimiento telúrico generara preocupación entre padres de familia, estudiantes y docentes, especialmente en las zonas donde el sismo fue percibido con mayor intensidad.

MEDUCA: ¿Se suspenden las clases este lunes en Panamá?

El medio de comunicación @EcoPanamaTV aclara que el arte que circula en redes sociales es falso.



Meduca reitera que las clases se mantienen con normalidad en todo el país.



Pedimos a la comunidad educativa mantenerse informado a través de nuestros canales oficiales.#SomosMeduca pic.twitter.com/9kOQko32KI — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) August 10, 2026

Según la información oficial del MEDUCA, las clases continúan con normalidad en todos los centros educativos del país. El Ministerio reiteró que cualquier decisión relacionada con la suspensión de actividades escolares será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

La comunidad educativa debe mantenerse atenta a las actualizaciones de las autoridades y evitar compartir información no confirmada sobre una eventual suspensión de clases.