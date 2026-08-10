Mochila de emergencia ante sismos: SINAPROC explica cómo prepararla

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) brindó detalles sobre cómo preparar una mochila de emergencia ante sismos, inundaciones y otras situaciones de riesgo.
Artículos indispensables para la mochila de emergencia:
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Medicamentos básicos: Incluir un kit de primeros auxilios y tratamientos médicos prescritos.
Ropa y abrigo: Prever prendas de cambio para cada miembro de la familia.
Agua y alimentos no perecederos: Priorizar productos de fácil apertura y larga duración.
Radio con baterías: Para mantener la comunicación y recibir reportes oficiales.
Linterna: Acompañada de baterías de repuesto.
Documentos personales: Guardados en bolsas plásticas herméticas para su protección.
Líneas de atención de emergencia:
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103: Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).
520-4429: Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).
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