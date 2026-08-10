Panamá Nacionales -  10 de agosto de 2026 - 09:39

Mochila de emergencia ante sismos: SINAPROC explica cómo prepararla

El SINAPROC brindó detalles sobre cómo preparar una mochila de emergencia ante sismos y otras situaciones de riesgo.

Mochila de emergencia.

Mochila de emergencia.

Jed Paul Goyonan - Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) brindó detalles sobre cómo preparar una mochila de emergencia ante sismos, inundaciones y otras situaciones de riesgo.

Artículos indispensables para la mochila de emergencia:

  • Medicamentos básicos: Incluir un kit de primeros auxilios y tratamientos médicos prescritos.

  • Ropa y abrigo: Prever prendas de cambio para cada miembro de la familia.

  • Agua y alimentos no perecederos: Priorizar productos de fácil apertura y larga duración.

  • Radio con baterías: Para mantener la comunicación y recibir reportes oficiales.

  • Linterna: Acompañada de baterías de repuesto.

  • Documentos personales: Guardados en bolsas plásticas herméticas para su protección.

Líneas de atención de emergencia:

  • 103: Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

  • 520-4429: Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

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