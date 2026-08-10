Panamá Nacionales -  10 de agosto de 2026 - 10:20

Agroferias del IMA para el martes 11 de agosto a nivel nacional

El IMA anunció las Agroferias que estarán habilitadas este martes 11 de agosto, con productos a bajo costo.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

@IMA_Pma
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 11 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del martes 11 de agosto

Colón

  • Parque central del corregimiento de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel.

Herrera

  • Terreno frente a la Escuela de Las Llanas, distrito de Los Pozos.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Junta comunal de Camarón Arriba, distrito de Mironó.

Veraguas

  • Casa comunal de El Potrero, distrito de Calobre.

Chiriquí

  • Comunidad de Tambor en El Cristo, distrito de Tolé.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Santa Clara, distrito de Arraiján.

Coclé

  • Casa local de Santa Cruz, en Las Minas, distrito de Penonomé.

Panamá Este

  • Comunidad de Brujas, en el distrito de Chimán.
  • Los Lotes de Pacora frente a la Escuela Carlos Constantino Arosemena.

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