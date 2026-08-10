Ministerio de Educación se pronuncia ante sismo registrado la mañana de este lunes 10 de agosto

El Ministerio de Educación (Meduca) activó los protocolos de seguridad en los centros educativos del país tras el movimiento sísmico registrado este lunes 10 de agosto de 2026.
Entre las principales recomendaciones se encuentra verificar las condiciones de las aulas, pasillos, escaleras y demás áreas de los planteles, además de garantizar el bienestar de los estudiantes.
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El Meduca recordó que, ante este tipo de situaciones, los centros educativos deben:
- Mantener la calma y evitar situaciones de pánico.
- Aplicar los protocolos de respuesta establecidos.
- Verificar las condiciones de las instalaciones.
- Realizar la evacuación cuando corresponda y mantener a los estudiantes agrupados y bajo supervisión docente.
- Reportar de inmediato cualquier daño estructural o situación que represente un riesgo.
- Seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse atentos a los canales oficiales de Sinaproc y el Cuerpo de Bomberos.
El ministerio reiteró que la prioridad ante cualquier emergencia es proteger la vida y la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, por lo que pidió a las comunidades educativas seguir los protocolos establecidos.