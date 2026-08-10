Panamá Nacionales -  10 de agosto de 2026 - 09:59

Ministerio de Educación se pronuncia ante sismo registrado la mañana de este lunes 10 de agosto

Ministerio de Educación hace llamado a la calma y seguir los protocolos establecidos en sus planes escolares de gestión de riesgos.

Ministerio de Educación hace llamado a seguir los protocolos de evacuación. 

Ministerio de Educación hace llamado a seguir los protocolos de evacuación.  

SINAPROC

La entidad exhortó a los directores, docentes y personal administrativo a mantener la calma y aplicar los procedimientos establecidos en los Planes Escolares de Gestión Integral de Riesgos (PEGIR).

Entre las principales recomendaciones se encuentra verificar las condiciones de las aulas, pasillos, escaleras y demás áreas de los planteles, además de garantizar el bienestar de los estudiantes.

Puede leer: Metro de Panamá vuelve a operar tras suspensión por fuerte sismo: así funciona la Línea 1

El Meduca recordó que, ante este tipo de situaciones, los centros educativos deben:

  • Mantener la calma y evitar situaciones de pánico.
  • Aplicar los protocolos de respuesta establecidos.
  • Verificar las condiciones de las instalaciones.
  • Realizar la evacuación cuando corresponda y mantener a los estudiantes agrupados y bajo supervisión docente.
  • Reportar de inmediato cualquier daño estructural o situación que represente un riesgo.
  • Seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse atentos a los canales oficiales de Sinaproc y el Cuerpo de Bomberos.

El ministerio reiteró que la prioridad ante cualquier emergencia es proteger la vida y la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, por lo que pidió a las comunidades educativas seguir los protocolos establecidos.

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Los juguetes Squishy tienen benceno? Esto dice el Minsa y estas son sus recomendaciones

Lotería Nacional cambia su horario esta semana por el Sorteo Extraordinario: conozca las horas

MITRADEL impulsa la inclusión laboral durante el IncluFest en Panamá Oeste

Recomendadas

Más Noticias