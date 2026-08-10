Panamá se solidariza con Colombia tras fuerte sismo que sacudió ambos países

El Gobierno de la República de Panamá expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia tras el fuerte sismo registrado este lunes, cuyo epicentro se localizó en territorio colombiano y que fue sentido con intensidad en distintas regiones de ambos países.

A través de un comunicado, Panamá manifestó su acompañamiento al pueblo colombiano, especialmente a las comunidades afectadas por los daños materiales ocasionados por el movimiento telúrico.

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Tema de interés: SINAPROC recomienda mantener la calma durante un sismo

El Gobierno panameño también expresó sus deseos de que no se produzcan más pérdidas humanas y de que las zonas afectadas puedan recuperarse en el menor tiempo posible.

Sismo también se sintió en varias regiones de Panamá

Panamá expresa solidaridad al pueblo de Colombia tras fuerte terremoto que ha dejado víctimas fatales y estructuras colapsadas en ese país, y que también fue sentido en territorio panameño. pic.twitter.com/G8DhuyfBJj — Telemetro Reporta (@TReporta) August 10, 2026

El movimiento telúrico fue perceptible en diferentes sectores de Panamá, entre ellos Darién, Guna Yala, Panamá Este y la ciudad capital.

Debido a la intensidad del sismo, se realizaron evacuaciones preventivas en algunos edificios y centros de salud, mientras las autoridades activaron los protocolos de seguridad y mantienen el monitoreo en el territorio nacional.

Hasta el momento, las autoridades panameñas no han reportado víctimas ni daños materiales de consideración relacionados con el sismo.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene la vigilancia y recomienda a la población conservar la calma, mantenerse alejada de ventanas y objetos que puedan caer y utilizar únicamente los canales oficiales para informarse sobre la evolución de la situación.