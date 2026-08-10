Ataque a tiros en Torrijos Carter deja muerto a un adolescente de 17 años

Un adolescente de 17 años murió tras ser atacado a tiros cuando se encontraba dentro de un vehículo en el sector de Torrijos Carter , corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito. De acuerdo con información policial, sujetos que se movilizaban en otro vehículo realizaron varias detonaciones contra el automóvil en el que se encontraba el menor, quien resultó gravemente herido.

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Tras el ataque se inició una persecución y las unidades policiales lograron ubicar y aprehender un Hyundai Tucson, presuntamente relacionado con el hecho. Sin embargo, los ocupantes del vehículo lograron escapar y se internaron entre las veredas del sector.

Durante la diligencia, las autoridades también localizaron armas de fuego dentro del vehículo. Además, se conoció que el automóvil mantenía una denuncia por hurto.

Adolescente había sido aprehendido anteriormente

En el corregimiento de Belisario Frías fue recuperado un vehículo y se decomisó un arma de fuego tipo pistola y municiones, presuntamente vinculados a un homicidio. pic.twitter.com/igHz52IzIa — Telemetro Reporta (@TReporta) August 10, 2026

Según información proporcionada por las autoridades, el joven de 17 años había sido aprehendido anteriormente en dos ocasiones por presunta posesión ilícita de armas y también había sido ubicado en diligencias relacionadas con sustancias ilícitas.

Estos antecedentes forman parte de la información que manejan las autoridades mientras avanzan las investigaciones para determinar el móvil del ataque y establecer quiénes fueron los responsables.

Investigan hallazgo de otro cuerpo en San Miguelito

En otro punto del distrito de San Miguelito, las autoridades localizaron además el cuerpo sin vida de una persona. Este segundo caso se encuentra bajo investigación, debido a que, según la información preliminar, la persona no portaba documentos que permitieran establecer su identidad.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias de esta segunda muerte y si existe alguna relación con el hecho ocurrido en Torrijos Carter. La investigación continúa para esclarecer ambos casos.