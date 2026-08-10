Sismo de magnitud 3.2 sacude la frontera entre Panamá y Costa Rica: fue cerca de Puerto Armuelles

Un sismo de magnitud 3.2 se registró la noche de este domingo 9 de agosto en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP).
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¿Dónde ocurrió el sismo?
El Instituto de Geociencias ubicó el movimiento en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, cerca de Puerto Armuelles. El registro del IGC-UP identifica el evento con una magnitud de 3.2 y una profundidad de 18 kilómetros.
Hasta el momento, el reporte consultado del Instituto de Geociencias no detalla daños relacionados con este movimiento telúrico.
Datos del sismo
- Magnitud: 3.2
- Fecha: domingo 9 de agosto de 2026
- Hora: 11:07 p. m.
- Profundidad: 18 kilómetros
- Ubicación: región fronteriza Panamá-Costa Rica
- Referencia: 3 kilómetros al este de Puerto Armuelles
El Instituto de Geociencias mantiene el monitoreo de la actividad sísmica registrada en el territorio nacional y sus alrededores.