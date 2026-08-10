Chiriquí Nacionales -  10 de agosto de 2026 - 08:23

Sismo de magnitud 3.2 sacude la frontera entre Panamá y Costa Rica: fue cerca de Puerto Armuelles

Un sismo de magnitud 3.2 se registró este domingo en la frontera entre Panamá y Costa Rica, a 3 km al este de Puerto Armuelles.

Sismo en Puerto Armuelles

Sismo en Puerto Armuelles

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un sismo de magnitud 3.2 se registró la noche de este domingo 9 de agosto en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP).

De acuerdo con el reporte del IGC-UP, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:07 p. m., con una profundidad de 18 kilómetros. El epicentro fue localizado a 3 kilómetros al este de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

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¿Dónde ocurrió el sismo?

El Instituto de Geociencias ubicó el movimiento en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, cerca de Puerto Armuelles. El registro del IGC-UP identifica el evento con una magnitud de 3.2 y una profundidad de 18 kilómetros.

Hasta el momento, el reporte consultado del Instituto de Geociencias no detalla daños relacionados con este movimiento telúrico.

Datos del sismo

  • Magnitud: 3.2
  • Fecha: domingo 9 de agosto de 2026
  • Hora: 11:07 p. m.
  • Profundidad: 18 kilómetros
  • Ubicación: región fronteriza Panamá-Costa Rica
  • Referencia: 3 kilómetros al este de Puerto Armuelles

El Instituto de Geociencias mantiene el monitoreo de la actividad sísmica registrada en el territorio nacional y sus alrededores.

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